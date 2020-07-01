В Краснодарском крае открывают детские лагеря

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В Краснодарском крае открывают детские оздоровительные лагеря. Пока они доступны только для местных школьников.
В Краснодарском крае открывают детские лагеря
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Работа разрешена при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. К примеру, запрещены массовые мероприятия.

Требуется предоставить медицинскую карту, справку об эпидемиологическом окружении и сертификат о прививках.

«Свои двери открыли 19 здравниц, расположенные в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах. Они выполнили все требования Роспотребнадзора и полностью подготовлены к отдыху и оздоровлению детей в условиях пандемии», — говорится в сообщении на сайте региональной администрации.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о планах по открытию детских лагерей с 15 июля.

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