В Подмосковье рассказали о планах по открытию детских лагерей с 15 июля

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по открытию детских летних лагерей в регионе с 15 июля.
В Подмосковье рассказали о планах по открытию детских лагерей с 15 июля
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас большая сеть летних лагерей, мы открываем их с 15-го числа. Все они очень популярны. Все они, как правило, проходят в три-четыре смены. Но сейчас больше трёх мы не сможем сделать», — пояснил Воробьёв.

По словам министра социального развития региона Ирины Фаевской, в данный момент идёт проверка лагерей на соответствие санитарным нормам: заявку подали 115 учреждений, из них только 56 имеют санитарно-эпидемиологическое заключение, а остальные пока готовятся его получить.

Она также отметила, что в связи с мерами безопасности в этом году лагеря смогут принять только половину детей за смену. 

Ранее, как сообщала газета «Реальное время», в Татарстане рассказали о подготовке детских лагерей.

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