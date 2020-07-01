В Госдуме прокомментировали ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ

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Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ
  • АГН «Москва»

«Это традиционное повышение на сумму инфляции, что установлено соответствующими нормативными актами», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, у регионов остаётся право повышать тарифы на другие цифры, не превышающие установленные верхние планки.

Пахомов напомнил, что для граждан предусмотрены льготы.

«Жители получают льготы из федерального или регионального бюджета. Если совокупный платёж за услугу ЖКХ превышает 22% от общего дохода семьи, то всё, что выше, платит государство в той или иной форме», — сказал депутат.

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексация цен в этом году предусмотрена распоряжением правительства, в среднем по стране она составит порядка 4%.

Ранее член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ситуацию с отключением горячей воды.

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