С 1 июля в России повышаются тарифы на услуги ЖКХ
- АГН «Москва»
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Как отмечает РИА Новости, минимальный рост тарифов предусмотрен для Ненецкого автономного округа — 2,4%.
В Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 3,8%, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%.
В Москве, Омской области, Бурятии и Якутии предусмотрен рост коммунальных тарифов на 5%.
Наибольший рост тарифов с 1 июля запланирован в Чечне — 6,5%.
Ранее в департаменте тарифного регулирования Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля.
Также заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН прокомментировал идею повсеместного внедрения дистанционных умных счётчиков для учёта потребления газа. По его словам, газовая сфера в России весьма специфична. В частности, существует проблема неплатежей, которую внедрение умных счётчиков решить не сможет.
Фролов добавил, что необходимо наладить систему так, чтобы деньги, полученные за газ от потребителя, напрямую шли поставщикам, и тогда им будет выгодно устанавливать умные счётчики на собственные средства.