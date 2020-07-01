С 1 июля в России повышаются тарифы на услуги ЖКХ

В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.

Как отмечает РИА Новости, минимальный рост тарифов предусмотрен для Ненецкого автономного округа — 2,4%.

В Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 3,8%, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%.

В Москве, Омской области, Бурятии и Якутии предусмотрен рост коммунальных тарифов на 5%.

Наибольший рост тарифов с 1 июля запланирован в Чечне — 6,5%.

Ранее в департаменте тарифного регулирования Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля.

Также заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН прокомментировал идею повсеместного внедрения дистанционных умных счётчиков для учёта потребления газа. По его словам, газовая сфера в России весьма специфична. В частности, существует проблема неплатежей, которую внедрение умных счётчиков решить не сможет.

Фролов добавил, что необходимо наладить систему так, чтобы деньги, полученные за газ от потребителя, напрямую шли поставщикам, и тогда им будет выгодно устанавливать умные счётчики на собственные средства.