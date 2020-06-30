В Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля

В департаменте тарифного регулирования Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля.

Об этом сообщает vtomske.ru.

«Рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года в Томске составит: на тепловую энергию — 7,2%, водоснабжение — 7,1%, водоотведение — 5,9%, электроэнергию (для населения) — 4,5%», — заявили в ведомстве.

По данным департамента, предельный индекс изменения размера платы за ЖКУ в регионе для второго полугодия составляет 7,2% — установленный правительством индекс 4,7% плюс допустимое отклонение в 2,5%.

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