В Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля

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В департаменте тарифного регулирования Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля.
В Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

«Рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года в Томске составит: на тепловую энергию — 7,2%, водоснабжение — 7,1%, водоотведение — 5,9%, электроэнергию (для населения) — 4,5%», — заявили в ведомстве.

По данным департамента, предельный индекс изменения размера платы за ЖКУ в регионе для второго полугодия составляет 7,2% — установленный правительством индекс 4,7% плюс допустимое отклонение в 2,5%.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН прокомментировал идею повсеместного внедрения дистанционных умных счётчиков для учёта потребления газа.

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