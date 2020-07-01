В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
- РИА Новости
«Произошло столкновение автобуса рейсового «ГАЗ» и автомобиля такси Skoda... В результате ДТП автобус перевернулся, внутри находилось 15 пассажиров», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что восемь человек получили травы различной степени тяжести, из них двое несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Калужской области.
Также URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.