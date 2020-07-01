Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Калужской области

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Один человек погиб и семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Калужской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Калужской области
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«30 июня 2020 года в 20:50 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на 204 км автодороги «М3-Украина». В результате ДТП погиб водитель автомобиля Peugeot. Пострадали три пассажира Peugeot — женщина и двое детей 14 и 17 лет, а также водитель и три пассажира автомобиля Renault», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.

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