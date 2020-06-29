В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали три человека

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В ДТП с автобусом на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга пострадали три человека.
В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали три человека
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, при совершении правого поворота со второго ряда, произвёл столкновение с автобусом Volgabus, следовавшим маршрутом №130, который совершал правый поворот с крайнего правого ряда», — приводит РИА Новости сообщение управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили трое пассажиров автобуса — женщины 1971 и 1962 годов рождения и молодой человек 2003 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.

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