В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали три человека
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- РИА Новости
«Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, при совершении правого поворота со второго ряда, произвёл столкновение с автобусом Volgabus, следовавшим маршрутом №130, который совершал правый поворот с крайнего правого ряда», — приводит РИА Новости сообщение управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили трое пассажиров автобуса — женщины 1971 и 1962 годов рождения и молодой человек 2003 года рождения.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.