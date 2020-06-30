Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС

Космонавт Анатолий Иванишин с борта Международной космической станции (МКС) проголосовал по поправкам к Конституции. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Космонавт «Роскосмоса» Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты онлайн», — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, он смог проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале, поскольку имеет постоянную регистрацию в Москве.

#Видео: космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, который находится на Международной космической станции, проголосовал по поправкам к Конституции РФ онлайн!



💻🇷🇺 Он смог проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале, поскольку имеет постоянную регистрацию в Москве pic.twitter.com/kfIGKJlhqP — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 30, 2020

По состоянию на 30 июня более 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за пять дней.

Общая явка составила 45,7%.

25 июня телеканал «360» передавал, что народный артист России Сергей Безруков в первый день голосования по поправкам посетил избирательный участок в подмосковных Озёрах.