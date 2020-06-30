Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС

Короткая ссылка
Космонавт Анатолий Иванишин с борта Международной космической станции (МКС) проголосовал по поправкам к Конституции. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС
  • РИА Новости

«Космонавт «Роскосмоса» Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты онлайн», — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, он смог проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале, поскольку имеет постоянную регистрацию в Москве.

По состоянию на 30 июня более 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за пять дней.

Общая явка составила 45,7%. 

25 июня телеканал «360» передавал, что народный артист России Сергей Безруков в первый день голосования по поправкам посетил избирательный участок в подмосковных Озёрах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить