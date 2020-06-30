Пассажирские перевозки на судне «Комета» по маршруту Севастополь — Ялта возобновят с 1 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на компанию «Морские скоростные пассажирские перевозки».
Запланировано по два рейса ежедневно (в 08:00 из Севастополя и в 17:00 из Ялты).
Билеты доступны в кассах Севастопольского и Ялтинского портов, а также на официальном сайте оператора и в мобильном приложении.
Ранее сообщалось, что между Севастополем и Ялтой запустят обновлённую «Комету».
В 2019 году «Новый Севастополь» сообщал, что судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.