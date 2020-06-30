Пассажирские перевозки на судне «Комета» по маршруту Севастополь — Ялта возобновят с 1 июля

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Пассажирские перевозки на судне «Комета» по маршруту Севастополь — Ялта будут возобновлены с 1 июля.
Пассажирские перевозки на судне «Комета» по маршруту Севастополь — Ялта возобновят с 1 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на компанию «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Запланировано по два рейса ежедневно (в 08:00 из Севастополя и в 17:00 из Ялты).

Билеты доступны в кассах Севастопольского и Ялтинского портов, а также на официальном сайте оператора и в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что между Севастополем и Ялтой запустят обновлённую «Комету».

В 2019 году «Новый Севастополь» сообщал, что судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.

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