Между Севастополем и Ялтой запустят обновлённую «Комету»
- РИА Новости
«Сегодня со стапелей Рыбинского «Вымпела» сошла новая «Комета». Благодаря раннему возобновлению работы системообразующих предприятий в регионе, завод смог достроить её в установленный заказчиком срок», — заявил Миронов.
По его словам, после швартовых испытаний «Комета» отправится в Крым, как и два предыдущих проекта.
В 2019 году «Новый Севастополь» сообщал, что судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.