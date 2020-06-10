Между Севастополем и Ялтой запустят обновлённую «Комету»

Между Севастополем и Ялтой запустят обновлённое судно «Комета». Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

«Сегодня со стапелей Рыбинского «Вымпела» сошла новая «Комета». Благодаря раннему возобновлению работы системообразующих предприятий в регионе, завод смог достроить её в установленный заказчиком срок», — заявил Миронов.

По его словам, после швартовых испытаний «Комета» отправится в Крым, как и два предыдущих проекта.

В 2019 году «Новый Севастополь» сообщал, что судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.