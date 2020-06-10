Между Севастополем и Ялтой запустят обновлённую «Комету»

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Между Севастополем и Ялтой запустят обновлённое судно «Комета». Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.
Между Севастополем и Ялтой запустят обновлённую «Комету»
  • РИА Новости

«Сегодня со стапелей Рыбинского «Вымпела» сошла новая «Комета». Благодаря раннему возобновлению работы системообразующих предприятий в регионе, завод смог достроить её в установленный заказчиком срок», — заявил Миронов.

По его словам, после швартовых испытаний «Комета» отправится в Крым, как и два предыдущих проекта.

В 2019 году «Новый Севастополь» сообщал, что судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.

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