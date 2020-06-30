Владелец ресторанов из Владимира рассказал о работе во время пандемии

Владелец ресторанов из Владимира Денис Найдёнов рассказал о работе во время пандемии.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» он заявил, что никогда не думал, что рестораны могут закрыться.

«И тут встал вопрос — плакать либо как-то двигаться. Выбрали второе», — отметил Найдёнов.

По его словам, рестораны и гастромаркет перевели в режим «одной кухни», откуда осуществлялась доставка заказов готовой еды.

«Арендодатели пошли навстречу, освободили нас от платы на время самоизоляции. За счёт минимизации расходов выплачивалась заработная плата. Также мы обратились за господдержкой, дважды получили безвозмездную субсидию по 1 млн рублей, а сейчас хотим оформить кредит на выплату заработной платы под 2%», — сообщил он.

Вернуться к привычным объёмам работы Найдёнов надеется примерно через две недели.

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