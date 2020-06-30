В деле о ДТП с Ефремовым появился новый потерпевший

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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы российского актёра Михаила Ефремова, заявил о появлении в деле о ДТП с участием артиста нового потерпевшего.
В деле о ДТП с Ефремовым появился новый потерпевший
  • © РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда

Как он сказал РИА Новости, им стал второй сын погибшего Сергея Захарова.

«Теперь четверо потерпевших: жена, брат и два сына», — указал юрист.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.

В результате произошедшего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице

Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.

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