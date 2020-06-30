В деле о ДТП с Ефремовым появился новый потерпевший
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Как он сказал РИА Новости, им стал второй сын погибшего Сергея Захарова.
«Теперь четверо потерпевших: жена, брат и два сына», — указал юрист.
Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.
В результате произошедшего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.
Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.