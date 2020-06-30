В День ВМФ в торжествах примут участие порядка 200 кораблей

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что порядка 200 кораблей задействуют в праздновании Дня Военно-морского флота России 26 июля.
В День ВМФ в торжествах примут участие порядка 200 кораблей
  • РИА Новости

«Всего в торжествах будет задействовано порядка 200 боевых кораблей различных классов, свыше 100 единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тыс. военнослужащих», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Отмечается, что в военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте намерены задействовать 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 тыс. военных.

Также планируется провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус.

Ранее сообщалось, что ВМФ России получит головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.

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