В Петербурге рассказали о ситуации с COVID-19

За сутки в Санкт-Петербурге обследовали почти 16 тыс. человек на наличие коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт городской администрации.

Врачи наблюдают за 2,2 тыс. пациентов. На самоизоляции — 988 человек.

Единая региональная информационно-справочная служба приняла 711 вызовов по вопросам о COVID-19.

Также стало известно, что за сутки лечение от коронавируса в Московской области завершили 918 человек. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный штаб. С начала пандемии выздоровели более 35,2 тыс. заболевших.

Всего в Подмосковье выявили 57,3 тыс. случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 6693 новых случая коронавируса.