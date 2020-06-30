В Петербурге рассказали о ситуации с COVID-19

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За сутки в Санкт-Петербурге обследовали почти 16 тыс. человек на наличие коронавирусной инфекции.
В Петербурге рассказали о ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт городской администрации.

Врачи наблюдают за 2,2 тыс. пациентов. На самоизоляции — 988 человек.

Единая региональная информационно-справочная служба приняла 711 вызовов по вопросам о COVID-19.

Также стало известно, что за сутки лечение от коронавируса в Московской области завершили 918 человек. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный штаб. С начала пандемии выздоровели более 35,2 тыс. заболевших.

Всего в Подмосковье выявили 57,3 тыс. случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 6693 новых случая коронавируса.

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