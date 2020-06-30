В Госдуме назвали победой грузовое ж/д движение по Крымскому мосту

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT запуск грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту.
В Госдуме назвали победой грузовое ж/д движение по Крымскому мосту
  • РИА Новости

«Это событие историческое в полном смысле слова. Ещё в императорской России мечтали о транспортной ветке, которая во всех отношениях соединит Крым и материк. Без сомнения, с экономической точки зрения это мощный прорыв, красивая демонстрация в политическом контексте. Мы показываем наши возможности и, самое главное, обеспечиваем жителей полуострова как пассажирской, так и транспортной логистикой с материком. Это наша победа», — считает депутат.

30 июня министр транспорта России Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксёнов запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.

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