В Госдуме назвали победой грузовое ж/д движение по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT запуск грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту.

«Это событие историческое в полном смысле слова. Ещё в императорской России мечтали о транспортной ветке, которая во всех отношениях соединит Крым и материк. Без сомнения, с экономической точки зрения это мощный прорыв, красивая демонстрация в политическом контексте. Мы показываем наши возможности и, самое главное, обеспечиваем жителей полуострова как пассажирской, так и транспортной логистикой с материком. Это наша победа», — считает депутат.

30 июня министр транспорта России Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксёнов запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.