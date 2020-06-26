В Совфеде прокомментировали запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

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Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту с 30 июня.
В Совфеде прокомментировали запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту
  • Reuters

«После запуска движения по железнодорожной части моста прогнозируется улучшение показателей работы агропромышленного комплекса Республики Крым», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, за счёт логистической составляющей ожидается снижение себестоимости производимой продукции, увеличение объёма экспортируемых товаров и продукции.

Кроме того, считает Ковитиди, запуск грузового движения по мосту позитивно скажется на обеспеченности региона строительными материалами.

Ранее сообщалось, что по первому пути со стороны полуострова проследует поезд с продукцией местных предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком, по второму пути встречного направления — состав, сформированный, в частности, из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, платформ, гружённых рельсами.

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