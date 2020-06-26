Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня

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Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня
  • © vk.com/krymsky.bridge

«30 июня два грузовых состава — с материка и с полуострова — пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение», — приводит ТАСС сообщение информационного центра.

Как отмечается, по первому пути со стороны полуострова проследует поезд с продукцией местных предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком, по второму пути встречного направления — состав, сформированный, в частности, из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, платформ, гружённых рельсами.

По словам гендиректора компании-генподрядчика «СГМ-Мост» Александра Островского, мост готов к росту ж/д трафика.

Ранее сообщалось, что туристы купили уже более 40 тыс. билетов на летние поезда для поездок в Крым.

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