На летние поезда в Крым купили более 40 тысяч билетов

Пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма заявила, что туристы купили уже более 40 тыс. билетов на летние поезда для поездок на полуостров.

Как сообщает ТАСС, компания «Гранд сервис экспресс», оператор железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту, также подтвердила данную информацию.

«Динамика продаж показывает, что, возможно, мы будем принимать решение о запуске дополнительных маршрутов. Одну цифру могу назвать: на эти четыре летних поезда с 11 июня продано 40 тысяч билетов. В принципе динамика хорошая», — приводятся в сообщении заявление гендиректора компании Александра Ганова.

Отмечается, что пока речь идёт о поездах, которые будут курсировать между городами Крыма, Екатеринбургом, Кисловодском и Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты в Крым и обратно.