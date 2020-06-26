На летние поезда в Крым купили более 40 тысяч билетов

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Пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма заявила, что туристы купили уже более 40 тыс. билетов на летние поезда для поездок на полуостров.
На летние поезда в Крым купили более 40 тысяч билетов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Как сообщает ТАСС, компания «Гранд сервис экспресс», оператор железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту, также подтвердила данную информацию.

«Динамика продаж показывает, что, возможно, мы будем принимать решение о запуске дополнительных маршрутов. Одну цифру могу назвать: на эти четыре летних поезда с 11 июня продано 40 тысяч билетов. В принципе динамика хорошая», — приводятся в сообщении заявление гендиректора компании Александра Ганова.

Отмечается, что пока речь идёт о поездах, которые будут курсировать между городами Крыма, Екатеринбургом, Кисловодском и Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты в Крым и обратно.

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