Оператор поездов в Крым открывает продажи билетов по новым маршрутам

Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты в Крым и обратно, сообщает пресс-служба Минтранса.

«Принято решение начать движение поездов «Таврия» по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам», — говорится в сообщении.

Так, летом текущего года составы свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию.

Продажи билетов откроются до конца дня 11 июня, проинформировали в ведомстве. Поезда будут курсировать не менее раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы страны.