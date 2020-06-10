Оператор поездов в Крым открывает продажи билетов по новым маршрутам

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Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты в Крым и обратно, сообщает пресс-служба Минтранса.
Оператор поездов в Крым открывает продажи билетов по новым маршрутам
  • РИА Новости

«Принято решение начать движение поездов «Таврия» по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам», — говорится в сообщении.

Так, летом текущего года составы свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию. 

Продажи билетов откроются до конца дня 11 июня, проинформировали в ведомстве. Поезда будут курсировать не менее раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы страны.

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