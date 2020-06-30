Открыто грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту
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Два грузовых состава «Крымских железных дорог» — один со стороны полуострова, другой со стороны материка — отправились навстречу друг другу.
Отмечается, что они должны встретиться под аркой моста.
Ранее гендиректор компании-генподрядчика «СГМ-Мост» Александр Островский заявил, что мост готов к росту ж/д трафика.
Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту с 30 июня.