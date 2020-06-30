Кадыров заявил об отсутствии нарушений в ходе голосования в Чечне

Явка на голосование по поправкам к Конституции в Чечне составила 63,18%, нарушений не зафиксировано, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

«За первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России в Чеченской Республике гражданский долг выполнили 484 447 человек, или 63,18 % от общего количества избирателей. При этом не зафиксировано ни одного нарушения или жалобы со стороны наблюдателей», — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что процесс голосования проходит со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

29 июня сообщалось, что в общей сложности более 40 млн человек проголосовали по вопросу внесения изменений в основной закон страны. Общая явка составила 37,2%.

Согласно экзитполу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ, среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку внесения поправок в основной закон страны высказались 76% россиян.