Кадыров заявил об отсутствии нарушений в ходе голосования в Чечне
- РИА Новости
«За первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России в Чеченской Республике гражданский долг выполнили 484 447 человек, или 63,18 % от общего количества избирателей. При этом не зафиксировано ни одного нарушения или жалобы со стороны наблюдателей», — говорится в сообщении.
Кадыров отметил, что процесс голосования проходит со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.
29 июня сообщалось, что в общей сложности более 40 млн человек проголосовали по вопросу внесения изменений в основной закон страны. Общая явка составила 37,2%.
Согласно экзитполу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ, среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку внесения поправок в основной закон страны высказались 76% россиян.