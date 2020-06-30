Кадыров заявил об отсутствии нарушений в ходе голосования в Чечне

Короткая ссылка
Явка на голосование по поправкам к Конституции в Чечне составила 63,18%, нарушений не зафиксировано, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».
Кадыров заявил об отсутствии нарушений в ходе голосования в Чечне
  • РИА Новости

«За первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России в Чеченской Республике гражданский долг выполнили 484 447 человек, или 63,18 % от общего количества избирателей. При этом не зафиксировано ни одного нарушения или жалобы со стороны наблюдателей», — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что процесс голосования проходит со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

29 июня сообщалось, что в общей сложности более 40 млн человек проголосовали по вопросу внесения изменений в основной закон страны. Общая явка составила 37,2%.

Согласно экзитполу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ, среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку внесения поправок в основной закон страны высказались 76% россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить