Дитрих оценил предложение Росавиации о возобновлении полётов в СНГ

Короткая ссылка
Министр транспорта России Евгений Дитрих прокомментировал предложение Росавиации о возобновлении авиасообщения со странами СНГ.
Дитрих оценил предложение Росавиации о возобновлении полётов в СНГ
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Наши дорогие товарищи в Росавиации как минимум считают, что страны СНГ — это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелёты раньше, чем общую большую международку», — цитирует ТАСС Дитриха.

Он пояснил, что «поэтому они сформулировали эти предложения и направили их на рассмотрение в оперативный штаб», где, по его словам, соответствующие предложения прорабатываются.

Ранее сообщалось, что Росавиация направила Роспотребнадзору и правительству предложение о поэтапном снятии ограничений на международные полёты, начиная со стран СНГ. 

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с ФАН отметил, что на возобновление организованных поездок россиян в другие страны могут повлиять несколько факторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить