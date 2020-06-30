Дитрих оценил предложение Росавиации о возобновлении полётов в СНГ

Министр транспорта России Евгений Дитрих прокомментировал предложение Росавиации о возобновлении авиасообщения со странами СНГ.

«Наши дорогие товарищи в Росавиации как минимум считают, что страны СНГ — это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелёты раньше, чем общую большую международку», — цитирует ТАСС Дитриха.

Он пояснил, что «поэтому они сформулировали эти предложения и направили их на рассмотрение в оперативный штаб», где, по его словам, соответствующие предложения прорабатываются.

Ранее сообщалось, что Росавиация направила Роспотребнадзору и правительству предложение о поэтапном снятии ограничений на международные полёты, начиная со стран СНГ.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с ФАН отметил, что на возобновление организованных поездок россиян в другие страны могут повлиять несколько факторов.