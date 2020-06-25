Эксперт оценил план поэтапного возобновления международных полётов

Авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров оценил план по возобновлению международного авиасообщения в России.

В беседе с НСН он отметил, что открывать границы следует поэтапно, так как угроза коронавируса ещё сохраняется.

«Авиасообщение будет восстанавливаться с нашими ближайшими соседями — теми, кто будет готов нас принять. Затем это будет распространяться на отдельные страны. В первую очередь, я полагаю, это будут страны, куда россияне любят ездить отдыхать — черноморские и средиземноморские курорты, хотя тут тоже вопрос очень неоднозначный», — подчеркнул Роман Гусаров.

По мнению специалиста, говорить о полном восстановлении авиасообщения в течение лета пока не приходится.

Ранее сообщалось, что замглавы Минтранспорта, глава Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству предложение о поэтапном снятии ограничений на международные полёты, начиная со стран СНГ.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с ФАН отметил, что на возобновление организованных поездок россиян в другие страны могут повлиять несколько факторов.