Обвинение просит провести закрытое заседание по делу историка Соколова

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Сторона обвинения попросила Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга провести закрытое слушание, на котором проанализируют личную переписку историка Олега Соколова и убитой Анастасии Ещенко.
Обвинение просит провести закрытое заседание по делу историка Соколова
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Как сообщает ТАСС, обвиняемый выступил против данной меры.

«Я настаиваю на том, чтобы эти вещественные доказательства огласили в открытом заседании, потому что иначе будет нарушен паритет прав. В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая, какие страшные оскорбления она употребляла», — сказал Соколов.

По мнению историка, ознакомление с данными переписки поможет людям «понять, что произошло».

Отмечается, что суд отложил заседание до 6 июля и попросил стороны уточнить, какие из доказательств можно будет исследовать в открытом режиме.

Ранее суд оставил в силе решение об аресте Соколова до 24 сентября.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.

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