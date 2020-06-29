Обвинение просит провести закрытое заседание по делу историка Соколова
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Как сообщает ТАСС, обвиняемый выступил против данной меры.
«Я настаиваю на том, чтобы эти вещественные доказательства огласили в открытом заседании, потому что иначе будет нарушен паритет прав. В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая, какие страшные оскорбления она употребляла», — сказал Соколов.
По мнению историка, ознакомление с данными переписки поможет людям «понять, что произошло».
Отмечается, что суд отложил заседание до 6 июля и попросил стороны уточнить, какие из доказательств можно будет исследовать в открытом режиме.
Ранее суд оставил в силе решение об аресте Соколова до 24 сентября.
По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.