Семья убитой девушки не будет подавать гражданский иск к Соколову

Семья убитой Анастасии Ещенко не будет подавать гражданский иск к историку Олегу Соколову.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на адвоката Александру Бакшееву.

«На вопрос о возможных финансовых компенсациях со стороны подсудимого родители Анастасии дали однозначный и категоричный ответ, что об этом речи идти не может. Гражданский иск в рамках данного дела потерпевшими заявляться не будет», — отметила она.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение об аресте Соколова до 24 сентября.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.