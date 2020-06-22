Семья убитой девушки не будет подавать гражданский иск к Соколову

Короткая ссылка
Семья убитой Анастасии Ещенко не будет подавать гражданский иск к историку Олегу Соколову.
Семья убитой девушки не будет подавать гражданский иск к Соколову
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на адвоката Александру Бакшееву.

«На вопрос о возможных финансовых компенсациях со стороны подсудимого родители Анастасии дали однозначный и категоричный ответ, что об этом речи идти не может. Гражданский иск в рамках данного дела потерпевшими заявляться не будет», — отметила она.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение об аресте Соколова до 24 сентября.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить