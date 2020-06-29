Адвокат сообщила о продлении ареста экс-главе Марий Эл Маркелову
- РИА Новости
«Суд продлил Маркелову срок содержания под стражей на три месяца — до 2 октября 2020 года. Проходящим с ним по делу Наталье Кожановой и Ираиде Долгушевой арест также продлён на три месяца», — приводит РИА Новости слова его адвоката Елены Вяткиной.
По данным следствия, Маркелов в должности главы региона получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей.
Уточняется, что указанная сумма была передана за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Кроме того, в отношении Маркелова было возбуждено ещё одно уголовное дело — о злоупотреблении должностными полномочиями.