Адвокат сообщила о продлении ареста экс-главе Марий Эл Маркелову

Нижегородский районный суд продлил до 2 октября 2020 года арест бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, которого обвиняют в получении крупной взятки.

«Суд продлил Маркелову срок содержания под стражей на три месяца — до 2 октября 2020 года. Проходящим с ним по делу Наталье Кожановой и Ираиде Долгушевой арест также продлён на три месяца», — приводит РИА Новости слова его адвоката Елены Вяткиной.

По данным следствия, Маркелов в должности главы региона получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей.

Уточняется, что указанная сумма была передана за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Кроме того, в отношении Маркелова было возбуждено ещё одно уголовное дело — о злоупотреблении должностными полномочиями.