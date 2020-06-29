В России намерены создать резерв из 300 млн масок

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Правительство России согласовало покупку 300 млн медицинских масок и нескольких миллионов защитных костюмов в качестве резерва. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
В России намерены создать резерв из 300 млн масок
  • РИА Новости

«Чтобы забрать излишки у производителей и сформировать запас на случай любых «вторых волн» или новых эпидемий, правительство согласовало покупку в Росрезерв СИЗ примерно на 15 млрд рублей — около 300 млн масок, несколько миллионов костюмов», — приводит ТАСС его слова.

Мантуров также отметил снижение стоимости масок. По словам министра, на данный момент на рынке можно найти маски по цене «ниже 10 рублей за штуку».

Ранее в Минпромторге рассказали о первых контрактах на поставку российских антисептиков в Объединённые Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива.

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