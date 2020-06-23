В Минпромторге рассказали о ситуации с экспортом антисептиков

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В Минпромторге рассказали о первых контрактах на поставку российских антисептиков в Объединённые Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива.
В Минпромторге рассказали о ситуации с экспортом антисептиков
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«15 июня подписан контракт на поставку дезинфекторов в аэрозольной упаковке в Объединённые Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что товар будет доставлен во второй половине июня текущего года.

«Компанией («Арнест». — RT)  получено первое с момента начала пандемии COVID-19 согласование Минпромторга России на экспорт дезинфекторов-антисептиков, произведённых в России», — заявили в министерстве.

Ранее стало известно, что российские производители готовы поставлять на экспорт около 200 млн медицинских масок в месяц.

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