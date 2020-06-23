В Минпромторге рассказали о ситуации с экспортом антисептиков
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«15 июня подписан контракт на поставку дезинфекторов в аэрозольной упаковке в Объединённые Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что товар будет доставлен во второй половине июня текущего года.
«Компанией («Арнест». — RT) получено первое с момента начала пандемии COVID-19 согласование Минпромторга России на экспорт дезинфекторов-антисептиков, произведённых в России», — заявили в министерстве.
Ранее стало известно, что российские производители готовы поставлять на экспорт около 200 млн медицинских масок в месяц.