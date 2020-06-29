Эксперт оценил вероятность заболеть COVID-19 на борту самолёта
- РИА Новости
«Авиаперелёты не опаснее, чем поход в магазин или поездки в метро. Социальную дистанцию там, конечно, соблюдать невозможно, потому что для этого загрузка самолёта должна быть 30%, а это нереально. Чтобы компания получала какую-то прибыль, загрузка должна быть от 70%», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, отбор воздуха идёт на высоте, и температура за бортом составляет -55 ˚С. Этот же воздух попадает в двигатель, где нагревается до +400 ˚С, после чего охлаждается до нужной в салоне температуры, отметил эксперт.
Со своей стороны, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что весь объём воздуха в самолёте полностью меняется за три минуты.
«Плюс авиакомпании строго следят за тем, чтобы пассажиры носили маски, и если у кого-то её нет, то авиаперевозчик этому человеку её предлагает», — подчеркнул он.
Ранее Inforeactor сообщал, что петербургский аэропорт Пулково вернётся к круглосуточному графику с 1 июля.