Эксперт оценил вероятность заболеть COVID-19 на борту самолёта

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов оценил вероятность заболеть COVID-19 на борту самолёта.

«Авиаперелёты не опаснее, чем поход в магазин или поездки в метро. Социальную дистанцию там, конечно, соблюдать невозможно, потому что для этого загрузка самолёта должна быть 30%, а это нереально. Чтобы компания получала какую-то прибыль, загрузка должна быть от 70%», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, отбор воздуха идёт на высоте, и температура за бортом составляет -55 ˚С. Этот же воздух попадает в двигатель, где нагревается до +400 ˚С, после чего охлаждается до нужной в салоне температуры, отметил эксперт.

Со своей стороны, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что весь объём воздуха в самолёте полностью меняется за три минуты.

«Плюс авиакомпании строго следят за тем, чтобы пассажиры носили маски, и если у кого-то её нет, то авиаперевозчик этому человеку её предлагает», — подчеркнул он.

Ранее Inforeactor сообщал, что петербургский аэропорт Пулково вернётся к круглосуточному графику с 1 июля.