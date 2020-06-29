Около 60 врачей вернулись в Москву из регионов, где боролись с COVID-19

Около 60 московских врачей вернулись в столицу из российских регионов, где они помогали с лечением пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в столичном Депздраве.

«Порядка 60 московских медиков, отправившихся по поручению Сергея Собянина в регионы России для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, возвращаются в Москву», — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Отмечается, что медики на протяжении двух недель работали с пациентами с COVID-19 в Ингушетии, Северной Осетии — Алании, Дагестане, Забайкальском крае, на Камчатке, во Владимире и Пскове.

«Вернувшиеся бригады посетили 62 медицинские организации в 27 населённых пунктах России. Московским врачам удалось осмотреть и проконсультировать более 2,2 тыс. пациентов», — добавили в Депздраве.

Ранее телеканал «360» сообщил о награждении сотрудников Звенигородского клинического центра восстановительной медицины и реабилитации за борьбу с COVID-19.