Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом
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- РИА Новости
«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
Уточняется, что в составе бригады находятся опытные инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог, хирург.
Ранее стало известно, что врачи московских поликлиник прибыли в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией.