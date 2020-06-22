Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом

Бригада врачей из Москвы вылетела в Ханты-Мансийск для оказания помощи местным медикам в лечении пациентов с коронавирусом.

«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.

Уточняется, что в составе бригады находятся опытные инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог, хирург.

Ранее стало известно, что врачи московских поликлиник прибыли в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией.