Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом

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Бригада врачей из Москвы вылетела в Ханты-Мансийск для оказания помощи местным медикам в лечении пациентов с коронавирусом.
Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.

Уточняется, что в составе бригады находятся опытные инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог, хирург.

Ранее стало известно, что врачи московских поликлиник прибыли в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией.

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