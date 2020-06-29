Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
- РИА Новости
Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что правительству и региональным властям поручено провести соответствующие мероприятия.
В конце мая Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.
Ранее сообщалось, что до 80% призывников Восточного военного округа пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.