Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

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Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
  • РИА Новости

Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что правительству и региональным властям поручено провести соответствующие мероприятия.

В конце мая Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.

Ранее сообщалось, что до 80% призывников Восточного военного округа пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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