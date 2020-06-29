Москва попала в список перспективных технологических городов Европы

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Москва заняла 18-е место в списке перспективных технологических городов Европы.
Москва попала в список перспективных технологических городов Европы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Перечень составлен журналом fDi Intelligence и специализированным изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web).

«В рейтинге рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В топ-5 попали Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин.

Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место в рейтинге «антикризисных» мегаполисов по версии компании Ernst & Young.

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