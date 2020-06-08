Москва стала первой в рейтинге «антикризисных» мегаполисов

Москва заняла первое место в рейтинге «антикризисных» мегаполисов по версии компании Ernst & Young.

Из аналитического обзора следует, что Москву можно назвать единственной столицей, где используются широкие меры антикризисной помощи и крупному, и малому бизнесу, сообщает ko.ru.

Поддержкой могут воспользоваться более 20 тыс. компаний и предприятий.

По таким показателям Москва выигрывает у Лондона, Нью-Йорка и Гонконга.

Специалисты напомнили, что за время пандемии московские власти разработали три пакета поддержки: они вступали в силу 24 марта, 31 марта и 15 апреля соответственно.

Как отметили эксперты, власти мегаполисов очень серьёзно относятся к информированию. Например, в Москве консультации доступны на горячей линии столичного правительства или на специальном портале помощи предпринимателям.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.