Сборная врачей Москвы провела футбольный матч с командой блогеров

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Сборная врачей Москвы провела благотворительный футбольный товарищеский матч с командой блогеров «Амкал».
Сборная врачей Москвы провела футбольный матч с командой блогеров
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Встреча прошла в Москве на стадионе «Сапсан Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Амкала».

Тренером сборной врачей в этом матче являлся экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв, а за саму команду выступали в том числе врач национальной команды Эдуард Безуглов и врач «Спартака-2» Александр Тутов. Кроме того, многие из врачей, которые играли в матче, принимали участие в борьбе с пандемией коронавируса.

Матч был организован при поддержке Российского футбольного союза в строгом соответствии с регламентом Российской премьер-лиги.

Средства, собранные с помощью пожертвований во время матча, будут переданы в один из благотворительных фондов, который занимается поддержкой врачей.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о коронавирусе в чемпионате России.

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