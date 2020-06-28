В Челябинской области проверяют факт жестокого убийства собаки

Полиция проводит проверку после убийства собаки хаски в Сосновском районе Челябинской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.

Уточняется, что подозреваемый в убийстве задержан, в отношении него уже составлено два административных протокола.

«Сотрудниками полиции Сосновского района задержан подозреваемый в убийстве собаки, мужчина 1979 года рождения… По факту жестокого обращения с животным проводится дальнейшая проверка с принятием процессуального решения в установленные законом сроки», — говорится в заявлении.

По данным агентства, ранее в соцсетях появилось видео, на котором во время прогулки двух женщин одна из собак, хаски, нашла убитую утку. Вскоре после этого к женщинам вышел мужчина с ружьём, крикнул им, что утка его, и трижды прицельно выстрелил в собаку.



В марте Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о жестоком обращении с собакой.