В Челябинской области проверяют факт жестокого убийства собаки

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Полиция проводит проверку после убийства собаки хаски в Сосновском районе Челябинской области.
В Челябинской области проверяют факт жестокого убийства собаки
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.

Уточняется, что подозреваемый в убийстве задержан, в отношении него уже составлено два административных протокола.

«Сотрудниками полиции Сосновского района задержан подозреваемый в убийстве собаки, мужчина 1979 года рождения… По факту жестокого обращения с животным проводится дальнейшая проверка с принятием процессуального решения в установленные законом сроки», — говорится в заявлении.

По данным агентства, ранее в соцсетях появилось видео, на котором во время прогулки двух женщин одна из собак, хаски, нашла убитую утку. Вскоре после этого к женщинам вышел мужчина с ружьём, крикнул им, что утка его, и трижды прицельно выстрелил в собаку.

В марте Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о жестоком обращении с собакой.

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