Детский омбудсмен в Ивановской области прокомментировала дело об убийстве собаки подростками

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Уполномоченный по правам ребёнка Ивановской области Татьяна Океанская прокомментировала дело об убийстве собаки подростками.
Детский омбудсмен в Ивановской области прокомментировала дело об убийстве собаки подростками
  • РИА Новости

«Там ведь есть несовершеннолетние, а есть участник совершеннолетний. Понятно, что в отношении совершеннолетнего возбуждено уголовное дело, по отношению к несовершеннолетним оно не возбуждено», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Океанской, аппарат омбудсмена держит ситуацию на контроле.

Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что они взаимодействуют с комиссией по делам несовершеннолетних и с полицией, наблюдают, как идёт следствие.

«Пока у меня нет официального рапорта, где бы излагались произошедшие события. Самое главное сейчас, конечно, — усилить работу с детьми по направлению, как надо общаться с животными», — добавила она.

Инцидент произошёл 1 июня в Приволжске.

В марте Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о жестоком обращении с собакой.

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