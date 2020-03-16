В Петербурге вынесли приговор по делу о жестоком обращении с собакой

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Колпинский районный суд вынес приговор по делу о жестоком обращении с собакой.
В Петербурге вынесли приговор по делу о жестоком обращении с собакой
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Мужчина получил три с половиной года в исправительной колонии общего режима. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

Из материалов дела следует, что в мае 2019 года подсудимый выбросил пятимесячную собаку с четвёртого этажа. Животное получило тяжёлые травмы.

Ранее портал Nashgorod.ru сообщал, что в Тюменской области в 2019 году по фактам жестокого обращения с животными было возбуждено 11 уголовных дел.

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