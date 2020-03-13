В Тюменской области возбудили 11 дел по фактам жестокого обращения с животными

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Альберт Новопашин заявил, что в Тюменской области в 2019 году по фактам жестокого обращения с животными было возбуждено 11 уголовных дел.

По его словам, пять из них расследованы и направлены в суды.

«Прокуратура Тюмени в ходе проверки Леспаркхоза установила, что при отлове животных не всегда велась видеозапись, а сотрудники игнорировали информацию о нахождении отловленных животных. По этим фактам приняты прокурорские меры», — цитирует портал nashgorod.ru Новопашина.

Отмечается, что в Тюменской области законодательством рекомендовано вести видеозапись при отлове бездомных животных. Требования закона находятся в поле зрения тюменской прокуратуры.