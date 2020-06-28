СК в Новосибирске изучает видео с возможным похищением мужчины

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Следователи Новосибирска изучают видео, на котором неизвестные запихали мужчину в багажник машины и скрылись.
СК в Новосибирске изучает видео с возможным похищением мужчины
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«28 июня 2020 года в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором двое неизвестных в Ленинском районе города Новосибирска погрузили мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Проводится проверка по факту возможного похищения человека.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в городе Нея Костромской области восьмилетней девочки. Позднее ребёнок был найден живым.

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