ЦИК назвала недопустимым отсутствие наблюдателей на голосовании на дому

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила о недопустимости проведения голосования по поправкам к Конституции на дому без участия наблюдателей.

«Вчера в интернете стали муссироваться темы несоблюдения избиркомами возможности наблюдения… Первое нарушение — отсутствие, пусть и в единичных случаях, наблюдателей при проведении надомного голосования. Это недопустимо», — цитирует её ТАСС.

Памфилова призвала избиркомы обеспечить присутствие наблюдателей.

«Мы заявили, что все процедуры, все виды голосования должны проходить с участием наблюдателей. Пожалуйста, коллеги, жёстко эту норму выполняйте», — подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что наблюдателей «огромное количество», при необходимости их дополнительного привлечения на конкретные участки следует обратиться в сообщество наблюдателей.

Ранее сообщалось, что в голосовании по поправкам к Конституции России приняли участие более 30 млн человек, что составило 28,46%.

Ведущий врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Взгляд» рассказал о мерах безопасности на избирательных участках во время голосования по Конституции.