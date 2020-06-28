Прокуратура начала проверку загрязнения водных объектов в Норильске

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Прокуратура начала проверку загрязнения водных объектов в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске после сообщений о том, что там произошла утечка неизвестной жидкости при несанкционированной перекачке.
Прокуратура начала проверку загрязнения водных объектов в Норильске
  • © РИА Новости

Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры Красноярского края Ольга Гайдук.

«Прокурор выехал на место. Проводится проверка о загрязнении водных объектов в районе Талнахской обогатительной фабрики», — сказала она РИА Новости.

28 июня в МЧС сообщили, что на территории Талнахской обогатительной фабрики в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону.

Уточнялось, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.

После этого Следственный комитет начал проверку сообщений о сбросе отходов в тундровую зону.

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