Добровольцы-испытатели вакцины от COVID-19 приняли участие в голосовании

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Военнослужащие и гражданские добровольцы, проходящие клинические испытания вакцины от коронавируса, проголосовали по поправкам к Конституции России.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Для предоставления добровольцам гарантированной законом возможности волеизъявления в госпитале организована работа выездной избирательной комиссии», — сказали там.

Во время голосования были соблюдены санитарные требования.

Ранее представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.

25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции. Явка за два дня составила 19,49%, проголосовали 21 171 000 человек. 

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