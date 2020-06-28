Добровольцы-испытатели вакцины от COVID-19 приняли участие в голосовании
Об этом сообщили в Минобороны.
«Для предоставления добровольцам гарантированной законом возможности волеизъявления в госпитале организована работа выездной избирательной комиссии», — сказали там.
Во время голосования были соблюдены санитарные требования.
Ранее представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции. Явка за два дня составила 19,49%, проголосовали 21 171 000 человек.