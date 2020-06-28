В России выписали ещё 5735 пациентов после лечения от коронавируса
- РИА Новости
Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Накануне в России из больниц выписались 9200 человек, переболевших коронавирусом.
Заведующий межрайонным инфекционным госпиталем Краснодарского края Алексей Коновалов рассказал о некоторых особенностях течения коронавирусной инфекции у пациентов.
Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.