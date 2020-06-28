В России выписали ещё 5735 пациентов после лечения от коронавируса

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В России выписали ещё 5735 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии от COVID-19 выздоровели 399 087 человек.
В России выписали ещё 5735 пациентов после лечения от коронавируса
  • РИА Новости

Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне в России из больниц выписались 9200 человек, переболевших коронавирусом.

Заведующий межрайонным инфекционным госпиталем Краснодарского края Алексей Коновалов рассказал о некоторых особенностях течения коронавирусной инфекции у пациентов.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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