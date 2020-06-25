Врач рассказал об особенностях течения коронавируса

Заведующий межрайонным инфекционным госпиталем Краснодарского края Алексей Коновалов прокомментировал некоторые особенности течения коронавирусной инфекции у пациентов.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что у некоторых пациентов инфекция была выявлена случайно, при этом болезнь протекала практически бессимптомно, а лёгкие уже были поражены.

«Первое время в тяжёлых ситуациях вся надежда была на аппараты ИВЛ. Теперь появились другие методики, позволяющие буквально с того света вытаскивать людей. Мне пришлось наблюдать несколько таких чудесных случаев», — отметил специалист.

Он признался, что каждую смерть воспринимал как личную трагедию, и добавил, что основная коварность COVID-19 заключается в том, что состояние пациента может ухудшиться молниеносно.

Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.