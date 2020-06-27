В России за сутки выявили 6852 случая коронавируса

В России за сутки выявили 6852 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 достигло 627 646. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

«За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 6852 в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Как отмечается, за сутки зафиксировано 188 летальных случаев.

За сутки в России из больниц по выздоровлению от COVID-19 выписали 9200 человек.

Накануне было выявлено 6800 случаев коронавируса.

Как отмечал российский лидер Владимир Путин, эпидемия коронавирусной инфекции отступает.

26 июня progorod43, ссылаясь на региональный Минздрав, передавал, что за сутки в Кировской области протестировали на коронавирус 1,45 тыс. человек.