В России за сутки выявили 6852 случая коронавируса
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- РИА Новости
«За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 6852 в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
Как отмечается, за сутки зафиксировано 188 летальных случаев.
За сутки в России из больниц по выздоровлению от COVID-19 выписали 9200 человек.
Накануне было выявлено 6800 случаев коронавируса.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, эпидемия коронавирусной инфекции отступает.
26 июня progorod43, ссылаясь на региональный Минздрав, передавал, что за сутки в Кировской области протестировали на коронавирус 1,45 тыс. человек.