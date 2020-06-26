Общее число случаев коронавируса в России превысило 620 тысяч

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RT
На сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах, сообщили в оперативном штабе. За последние сутки было выявлено 6800 случаев заболевания. Накануне этот показатель составлял 7113.
Общее число случаев коронавируса в России превысило 620 тысяч
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«За последние сутки в России выявлено 6800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Ранее представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первый этап испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах будет завершён в течение ближайшего месяца.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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