Общее число случаев коронавируса в России превысило 620 тысяч
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- РИА Новости
«За последние сутки в России выявлено 6800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
Ранее представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первый этап испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах будет завершён в течение ближайшего месяца.
Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.