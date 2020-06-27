Явка на онлайн-голосование по Конституции достигла 75%

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Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75% за 60 часов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.
Явка на онлайн-голосование по Конституции достигла 75%
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Как уточняется, проголосовали почти 879,7 тыс. человек.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал по поправкам, находясь на самоизоляции.

Также глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в голосовании.

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