Шойгу проголосовал по поправкам к Конституции

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в голосовании по поправкам к Конституции на участке в Московской области.

«Считаю, что каждый гражданин обязан прийти в эти дни на участки для голосования и сказать своё слово», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, поправки, помимо прочего, направлены на дальнейшее экономическое развитие России, рост благосостояния людей, защиту прав и свобод россиян, передаёт телеканал «Звезда».

Как отметил Шойгу, очень важна поправка, закрепляющая в главном законе страны защиту суверенитета и территориальную целостность России.

«Конечно, в условиях, когда практически завершена такая огромная работа по демаркации наших границ, определению нашей территории, она, конечно, важна», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал по поправкам, находясь на самоизоляции.

Явка на голосование по поправкам к Конституции за два дня составила 19,49%, всего проголосовали более 21 млн человек.

26 июня ФАН передавало, что по поправкам проголосовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.